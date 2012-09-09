"Ленинградской" симфонией открылся Большой фестиваль в Москве

В Москве в концертном зале имени Чайковского открылся IV Большой фестиваль Российского национального оркестра исполнением "военных" симфоний. Свой традиционный сентябрьский марафон РНО начал симфоническим вечером под управлением Владимира Юровского - дирижера, который сотрудничает с оркестром уже более десяти лет, специализируясь на музыкальных шедеврах и раритетах XX столетия.

Первый фестивальный вечер, на который пришлось и первое фестивальное посвящение, продолжил эту традицию.

Исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича музыканты приурочили 70-летию со дня ее премьеры. В качестве пролога к этому монументальному музыкальному памятнику Великой Победе над фашизмом Владимир Юровский подобрал еще одно "военное" сочинение, которое смело можно причислить к музыкальным редкостям (во всяком случае, в Москве его не играли уже очень много лет) - Шестую симфонию современника Шостаковича, англичанина Ральфа Воана-Уильямса.

Впервые свой фестиваль Российский национальный оркестр открывал не со своим худруком Михаилом Плетневым, а с другим дирижером. И этот шаг оказался оправданным: Владимир Юровский нашел идеальное решение для начала фестиваля, а РНО еще раз доказал, что является лучшим столичным симфоническим коллективом, способным воплотить в жизнь замыслы самой высокой степени сложности.