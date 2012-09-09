69-й Венецианский кинофестиваль завершился: Россия призов не получила

В Италии завершился 69-й Венецианский кинофестиваль. Главный приз получила картина "Пьета" южно-корейского режиссера Кима Ки Дука. Кстати, это один из самых жестоких фильмов на конкурсе.

Фильм рассказывает о бандите, выбивающем долги из бедняков, и его матери, которая бросила сына 30 лет назад, а сейчас хочет его вернуть. Однако главное в картине, как говорит режиссер — не столько жалость и покаяние, сколько деньги, и то, что они делают с человеком в современном мире. Получая своего "Золотого льва", режиссер спел народную корейскую песню "Ариран".



Букмекеры принимали ставки и делали прогнозы. По ним наибольшие шансы на главную награду киносмотра были у Пола Томаса Андерсона за ленту "Мастер", сообщают vesti.ru. Прогнозы сбылись частично: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получили исполнители главных ролей — Филип Сеймур Хоффман — он сыграл основателя религиозного учения, напоминающего сайентологию — и Хоакин Феникс, сыгравший взбунтовавшегося ученика.

"Серебряный лев" за лучшую режиссуру достался Полу Томасу Андерсону, но забрал его тоже Хоффман, да по ошибке взял не тот приз, что добавило непосредственности официальной церемонии закрытия фестиваля. Кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался молодой израильской актрисе Хадас Ярон — она сыграла хасидку в фильме "Заполнить пустоту" режиссера Рамы Бурштейн.



Россия была представлена в главном конкурсе фильмом Кирилла Серебренникова "Измена", и во втором по значимости конкурсе "Горизонты" лентой Алексея Балабанова "Я тоже хочу". Картины понравились прессе, но призов не получили.





Напомним, что в прошлом году "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля достался российскому режиссеру Александру Сокурову и его фильму "Фауст".



Ранее "АН" писали: в Италии на 69-м Международном венецианском кинофестивале будут названы имена победителей. Сейчас там проходит торжественная церемония закрытия кинофестиваля.