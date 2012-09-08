В Венеции объявят победителей Международного кинофестиваля (ВИДЕО)

В субботу в Италии на 69-м Международном венецианском кинофестивале будут названы имена победителей. Сейчас там проходит торжественная церемония закрытия кинофестиваля.

Традиционно, до начала вручения "Золотых львов" звёзды кино, создатели картин позировали фотографам. За призы - статуэтки "Золотого льва" - на кинофестивале боролись 18 картин. Россию в основном конкурсе представляла лента "Измена" Кирилла Серебренникова, одну из главных ролей в которой исполнила солистка группы "ВИА-Гра" Альбина Джанабаева.

Фильм Алексея Балабанова "Я тоже хочу" участвовал во второй по значимости конкурсной программе "Горизонты".

Среди фаворитов называют картину "Мастер" Пола Томаса Андерсона, а также фильм южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука "Пьета".

Российский документальный фильм "Антон тут рядом" режиссера Любови Аркус уже получил награду итальянских интернет-критиков Mouse d'argento ("Серебряная мышь"), сообщает РИА Новости.

Документальный фильм "Антон тут рядом" рассказывает историю четырех лет жизни мальчика-аутиста Антона Харитонова, с которым Аркус - кинокритик и главный редактор журнала "Сеанс" - познакомилась в 2008 году. Сложилось так, что в результате Аркус занималась не только с Антоном, но и помогала его матери, у которой диагностировали рак.