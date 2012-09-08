Сотрудники театра имени Гоголя в открытом письме уверяют, что их увольняют

Артисты Московского театра им. Гоголя опубликовали в субботу открытое письмо, где утверждают, что некоторым актерам труппы предлагают написать заявления об уходе по собственному желанию.

Напомним, актеры ведут борьбу против нового руководства театра имени Гоголя, о назначении худруком Кирилла Серебренникова стало известно 7 августа.

Департамент культуры Москвы тогда объявил об увольнении художественного руководителя Сергея Яшина, проработавшего здесь 25 лет. Новым директором стал Алексей Малобродский. Решение департамента было вызвано низкой посещаемостью театра и его неконкурентноспособностью в существующем в столице культурном контексте. Серебренников, обещающий детально сформулировать свою концепцию развития театра в октябре, заявил в СМИ о том, что театр Гоголя будет двигаться в сторону проектной формы существования.

Артисты 9 августа опубликовали первое протестное письмо, в котором утверждалось, что смена руководства театра обозначает "рейдерский захват" здания.

В пятницу актеры труппы вышли на митинг, чтобы заявить о планирующихся в театре увольнениях. По их словам, некоторых сотрудников принуждают писать заявления об уходе по собственному желанию.

В тот же день ранее Кирилл Серебренников призвал актеров сесть за стол переговоров.

Открытое письмо труппы подписали 95 сотрудников театра. В письме они утверждают, что руководство театра 4 сентября вызвало к себе шестерых молодых актеров и каждому предложило написать "заявление об уходе по собственному желанию", объясняя это "необходимостью". В письме также сказано, что подобные беседы продолжались и в последующие дни, что нарушает обещания, данные труппе департаментом культуры Москвы.