В Москве трагически погиб известный актер Александр Белявский

В Москве погиб народный артист России Александр Белявский, сыгравший роли в известных фильмах "Место встречи изменить нельзя. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что тело актера обнаружено на тротуаре, около дома № 26 по Большому Тишинскому переулку в центре Москвы.

По предварительной версии следствия, Александр Белявский поднялся на пятый этаж дома и выпрыгнул из окна. На пятом этаже нашли трость актера, сообщает РИА Новости.

Несколько лет назад Белявский перенес тяжелый инсульт, после чего не мог говорить.

Александр Белявский родился в 1932 году в Москве. В мае 2012 года ему исполнилось 80 лет. Он сыграл более чем в 100 фильмах, озвучил еще несколько сотен, в том числе стал российским голосом британского комика Бенни Хилла. Одни из самых известных его ролей - в фильмах "Четыре танкиста и собака", "Место встречи изменить нельзя", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Антикиллер".

Был первым ведущим знаменитого в 1960-1970-е годы телевизионного "Кабачка 13 стульев".