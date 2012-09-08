В Северной столице установили памятник Багратиону

Городской ансамбль Петербурга дополнил ещё один монумент в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. В рамках празднования двухсотлетнего юбилея в Северной столице был установлен памятник прославленному герою того времени, князю Петру Ивановичу Багратиону. Торжественная церемония открытия состоялась 7 сентября - в день главной битвы Отечественной войны 1812 года – Бородинского сражения.



Князь Багратион сыграл одну из ключевых ролей в Бородинском сражении. Находясь на направлении главного удара противника, он не дал пройти французским войскам. Его мужество и отвага вызывают чувство самого высокого уважения.

«Пусть жизнь и подвиг полководца Багратиона будет для всех нас примером верности долгу и беззаветной любви к Родине», - отметил исполняющий обязанности губернатора Петербурга Игорь Дивинский на церемонии открытия монумента.

По данным пресс-службы городской Администрации, памятник выполнен скульпторами Яном Нейманом, Муратом Аннануровым и архитектором Геннадием Челбогашевым. Монумент, высота которого - 4 метра 35 сантиметров, сделан из бронзы; постамент выполнен из приозерского гранита.

Памятник Багратиону расположился в сквере на улице Марата - на бывшем Семеновском плацу.