В Петербурге отдадут дань уважения Наталье Гончаровой

В эти выходные в Петербурге будут вспоминать Наталью Николаевну Гончарову, являвшуюся женой и музой выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В эти дни исполняется 200 лет со дня её рождения.



«Она родилась под гром пушек Бородинского сражения, и, стало быть, в нынешнем году исполнилось двести лет той, к которой обращены бессмертные строки «Чистейший прелести, чистейший образец», - поясняют в Музее городской скульптуры, который организует специальное мероприятие в память о Наталье Гончаровой, впоследствии Пушкиной-Ланской.

Праздничные торжества, приуроченные к юбилейной дате, запланированы на 9 сентября. Торжественное мероприятие пройдёт в Некрополе XVIII в. Государственного музея городской скульптур: Наталья Пушкина-Ланская похоронена в Александро-Невском монастыре. В воскресенье у её надгробия прозвучат стихи.



В час дня будет организована экскурсия «Мои богини! что вы? где вы?» в авторском исполнении Ю.М. Пирютко, сотрудника Государственного музея городской скульптуры. Он расскажет о ярких женских образах прошлого, в числе которых окажется и Наталья Гончарова.



Исследователи до сих пор спорят о её роли в трагической гибели Александра Пушкина. При этом никто не сомневается в глубочайшей любви поэта к своей жене. Пушкин посвятил ей немало произведений вроде «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Мадона» , «Когда в объятия мои...» и других.



В Музее городской скульптуры ожидают от петербуржцев особого внимания к личности Натальи Гончаровой. Все посетители, принёсшие 9 сентября цветы Наталье Николаевне, смогут пройти в некрополь без билетов.