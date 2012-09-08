В воскресенье в Александринском театре-премьера моноспектакля Николая Мартона

9 сентября в Царском фойе Александринского театра пройдет премьера моноспектакля народного артиста России Николая Сергеевича Мартона, который откроет цикл " Монологи в Царском фойе".

Как рассказали в пресс-службе театра, за полвека Николай Сергеевич Мартон сыграл в Александринке более 90 ролей. А последние годы стали для актера настоящим творческим Ренессансом - редкий спектакль обходится без участия Николая Мартона, к тому же он активно сотрудничает с Санкт-Петербургской государственной капеллой, принимая участие в уникальных музыкально-драматических композициях. Но многие яркие образы мирового репертуара, о которых мечтает каждый артист, так и не встретились на сценическом пути Николая Мартона. Именно поэтому Николай Сергеевич вместе с режиссёром Полиной Неведомской задумали моноспектакль, в котором соединили десять монологов известнейших персонажей: от Хлесткова до Светловидова, от мольеровского Гарпагона до Барона в "Скупом рыцаре" А.С.Пушкина, от Сальери до Арбенина.

Этот ироничный, остроумный спектакль начинается как экзамен по актерскому мастерству - на стульях разложены листы с названиями ролей. И старый, умудренный опытом актер, словно юный абитуриент, берет экзаменационный "билет". В этом жесте не только самоирония, но и правда. Профессия артиста такова, что сколько бы ему ни было лет, какими бы регалиями он ни был увенчан, каждый вечер, выходя на сцену, он сдает экзамен перд собравшейся публикой, играя подчас самые неожиданные роли. Премьера состоится в канун дня рождения артиста и будет приурочена к его творческому юбилею - 50-летию работы в Александринском театре, которое Николай Мартон отметит в декабре 2012 года.