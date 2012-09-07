Кирилл Серебренников пригласил актеров театра им. Гоголя за стол переговоров

Худрук Кирилл Серебренников отправил открытое письмо актерам театра им. Гоголя. Он пригласил актеров и сотрудников этого театра за стол переговоров, а не митинговать.

Участники труппы театра имени Гоголя в пятницу намерены провести несанкционированный митинг перед зданием театра . Они выступят против назначения Серебренникова на пост художественного руководителя.

Текст письма Кирилла Серебренникова был направлен в департамент культуры города Москвы и передан в администрацию театра. В письме Серебренников призывает успокоиться всех, кто недоволен его назначением на пост худрука и попробовать решить проблемы не митингуя, а сев за стол переговоров. В письме говорится: «Я понимаю ваше состояние и даже в чем-то для себя оправдываю его. Могу точно сказать, что если вы сейчас начнете драться с ОМОНом или нарушать закон другим способом, лучше не станет. Вы не решите таким образом всех проблем, которые накопились в театре им. Гоголя. А я очень хочу верить, что вас волнует именно судьба театра, а не что-то другое. Я вам предлагаю успокоиться, дождаться моего возвращения в октябре и вместе с вами, вместе с Департаментом культуры за столом переговоров все совместно решить. Другого пути для разрешения этого накопившегося напряжения не вижу».

В пятницу, 7 сентября режиссеру театра и кино, назначенному недавно худруком театра им. Гоголя исполняется 42 года. Серебренников отметил, что это самый яркий день рождения в его жизни.

В департаменте культуры также сообщили, что в пятницу была достигнута договоренность с представителями профсоюзной организации театра им. Гоголя о встрече с руководством департамента для обсуждения сложившейся ситуации. Встреча состоится на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Конфликты в Московском драматическом театре имени Гоголя начались в начале августа, после того, как руководство столичного департамента культуры назначило на пост худрука Кирилла Серебренникова вместо Сергея Яшина, который руководил театром с 1987 года. Сменился и директор, пост которого был передан Алексею Малобродскому.

Труппа театра в открытом письме выступила против назначения художественным руководителем Серебренникова.

Текст письма размещен на сайте театра. В своем обращении актеры даже высказали предположение, что назначение Серебренникова приведет к гибели театра.

В новом сезоне Яшин хотел ставить Макдонаха и Мрожека – так что мешает Серебренникову ставить этих самых Макдонахов и Мрожеков, от которых нам лет двадцать как не продохнуть?