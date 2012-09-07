Реставрация здания БДТ завершится весной 2013 года

Реставрация исторического здания Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова, расположенного на набережной реки Фонтанки, идёт полным ходом. Окончательно работы должны завершиться весной следующего года.

Об особенностях проведения реставрации руководство театра рассказало на специальной пресс-конференции в четверг. По данным Интерфакса, на минувшей встречи был назван срок сдачи обновлённого исторического здания — 30 мая 2013 года. Общестроительные работы уже практически закончены. Предполагается, что первая половина следующего года уйдёт на доработку и налаживание необходимого оборудования. По словам директора театра Аллы Ахмеровой, до сих пор остаётся нерешённым вопрос с цветом фасада. Реставраторы выступают за возвращение театру некогда утраченного вида: до пожара 1901 года здание было серо-умбристо-коричневым. Сотрудники театра отстаивают другую позицию. Они хотят видеть театр в привычной зелено-белой гамме. Так или иначе решение это проблемы должно появиться в самое ближайшее время. Предполагается, что следующий театральный сезон БДТ проведёт уже в родных стенах.

Напомним, что нынешний 95-ый сезон БДТ откроет 14 сентября. В этот день в ДК им. М.Горького будет показан спектакль «Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского в постановке Т.Н. Чхеидзе. Кроме того, в полноценном режиме начнёт свою деятельность Новая сцена БДТ - в здании Каменноостровского театра. Там состоится премьера знаменитой комедии К. Гольдони «Трактирщица». Автор постановки Андрей Прикотенко придал ей особое звучание. «Мы внесли в пьесу любви больше, чем планировал автор, и, не скрою, появились противоречия, но их преодолевать очень интересно», - отмечает Прикотенко, - «Мы сочиняем спектакль про любовь и про то, что любви мешает. Мирандолина действительно влюбляется в Кавалера и даже потом понимает, что это была любовь всей жизни. Пытаясь понять, что же все-таки помешало им быть вместе, я, положа руку на сердце, ответить определённо не могу. Почему люди, любя друг друга, не могут порою просто быть вместе – непонятно. Знаю только, что в жизни это встречается сплошь и рядом. Это так же необъяснимо, как необъяснима и загадочна природа любви».