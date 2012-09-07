Кавалерами ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" стали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов.

Высшую награду Италии вручали в минувший четверг в Большом театре сразу по окончании спектакля "Дон Жуан", которым легендарный миланский "Ла Скала" открыл свои гастроли на сцене ГАБТа.

Посол Италии в РФ Антонио Дзанарди Ланди не скрыл, что место и время торжественной церемонии выбрано совершенно сознательно. "Очень приятно выполнить эту почетную миссию в присутствии артистов "Ла Скала", которые приехали в Москву, чтобы выступить на сцене прославленного Большого театра", - сказал дипломат, сообщает ИТАР-ТАСС.



Он отметил, что огромную роль в укреплении взаимоотношений между двумя великими театрами играет генеральный директор ГАБТа Анатолий Иксанов. Это во многом благодаря его усилиям последние годы контакты двух трупп заметно активизировались: Большой регулярно ездит в Италию, а "Ла Скала" стал частым гостем в России.

Посол сообщил, что Анатолий Иксанов удостоен ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени Командора. Эта награда присуждена ему президентом Италии Джорджо "за исключительные заслуги в ходе проведения Года российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и языка в России /2011/". Большой театр, как известно, стал одним из активных участников этого мероприятия, именно на его отреставрированной исторической сцене прошло торжественное закрытие Года.



За вклад в организацию и проведение "перекрестного" Года был награжден и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ему вручен орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени Великого офицера.















