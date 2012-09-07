Знаменитая французская певица Мирей Матье обвинила российский телеканал "ТВ-Центр" в том, что его сотрудники некорректно отредактировали данное ею интервью. Речь идет об ответе Матье на вопрос о Pussy Riot.

Согласно записи, которая вышла в эфир, Матье ответила на вопрос о том, как она оценивает акцию панк-группы в храме Христа Спасителя, следующим образом: "Мне кажется, они невменяемые, я осуждаю их действия. Церковь не место для подобных акций. Церковь всегда была и будет местом, куда люди приходят за светом, за очищением души. Это святое место, которое надо уважать, тем более русские церкви, в них чувствуется такая горячность и усердие".



Запись интервью была показана во Франции, после чего французская пресса обвинила Матье в солидарности с российскими властями.

Певица, просмотрев запись, сообщила о том, что после слов о том, что она осуждает поступок Pussy Riot, она добавила, что «как женщина, артистка и христианка» просит о прощении для этих «трех молодых девушек» . Эти слова из интервью исчезли.



Позднее представитель канала "ТВ-Центр" в беседе с журналистами французской Le Figaro признал, что Матье действительно произнесла фразу о прощении, однако ее вырезала "молодая журналистка" Александра Глебова, которая брала интервью и впоследствии была уволена.

Мирей Матье приезжала в Москву, чтобы принять участие в церемонии открытия фестиваля "Спасская башня".



