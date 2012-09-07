Академия киноискусства вчера объявила имена лауреатов так называемых почетных "Оскаров", ежегодно присуждаемых за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Это каскадер Хэл Нидэм, документалист Ди-Эй Пиннебейкер и деятель кино Джордж Стивенс.



Награда имени Джина Хершолта за отстаивание принципов гуманизма в искусстве будет вручена филантропу Джеффри Катценбергу, который является генеральным директором студии DreamWorks Animation, сообщает Академия на своем официальном сайте.



Торжественный ужин чествования лауреатов состоится вне рамок главной раздачи "Оскаров" за достижения года и пройдет в Беверли-Хиллз в таком формате уже в четвертый раз. На основной церемонии в феврале 2013 года гости и телезрители увидят вкрапления видеосюжетов о лауреатах нынешних почетных наград.



Почетная премия "Оскар" вручается за "экстраординарные достижения в течение творческой жизни, особый вклад в дело кинематографа или примерную службу на благо академии". Лауреатами почетные премии "Оскар" становятся те, кто значительным образом повлиял на историю большого кино. Они определяются закрытым голосованием Совета директоров Американской академии науки и искусства.



