Артисты театра имени Гоголя в пятницу выйдут на митинг

Артисты Московского драматического театра имени Гоголя в пятницу, 7 сентября собираются выйти на митинг.

Акция намечена на 16:00. Режиссер-постановщик театра Анатолий Бейрак сообщил, что сотрудники театра выступят против принудительных увольнений, передает "Эхо Москвы".

По его словам, на артистов оказывается давление со стороны дирекции, им настойчиво предлагают уволиться по собственному желанию. Возмущённая труппа ранее направила письма в инстанции с протестом.

Напомним, 7 августа – внезапно, без объявления войны, – новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя был назначен Кирилл Серебренников.