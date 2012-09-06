Юбилей Вагановки отметят в столице Гала-концертом

Ход подготовки к торжеству обсудили в Смольном. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи провел сегодня заседание оргкомитета по проведению в Москве Гала-концерта, посвященного 275-летию Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Гала концерт звезд балета – выпускников Академии русского балета пройдет 7 декабря в Москве, в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко под патронатом губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В концерте примут участие представители знаменитой петербургской балетной школы, звезды мировой балетной сцены, солисты Мариинского, Большого, Михайловского и других ведущих театров, а также учащиеся академии.

Последний раз Академия русского балета имени А.Я. Вагановой была представлена в столице таким масштабным концертом 25 лет назад, когда отмечался 250-летний юбилей Академии (тогда – Хореографического училища имени А.Я. Вагановой). «Разумеется, на гала-концерт - торжество русской балетной школы будут приглашены высокие гости, - отметил вице-губернатор Василий Кичеджи, - а также организаторы концерта надеются порадовать взыскательную московскую балетную публику». Концерт будет транслироваться по телеканалу «Культура».