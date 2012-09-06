В Москве названы лауреаты Национального конкурса "Книга года - 2012". 14-я торжественная церемония награждения прошла на сцене Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Гран-при конкурса "Книга года" получил юбилейный альбом в двух томах "100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. 1912 - 2012".

В конкурсном отборе участвовало около тысячи книг от 200 российских издательств: от небольших брошюр, выпущенных в провинции до роскошных собраний сочинений и фундаментальных научных трудов.

Профессиональное жюри выбирало победителей в 11 номинациях.

Директор музея Ирина Антонова на церемонии сказала, что эта награда стала самым замечательным подарком музею, который отметил свое 100-летие. "Книга рассказывает о вековой истории музея, его отцах-основателях, коллекциях и деятельности", - уточнила Антонова.