Театр сатиры ждет своих зрителей

6 сентября спектаклем «Дороги, которые мы выбираем» Московский академический Театр Сатиры открывает 89-ый театральный сезон. Этот иронический мюзикл по рассказам О. Генри, специально сочиненный для Театра сатиры композитором А. Семеновым и режиссером В. Архиповым, стал самой яркой премьерой прошлого сезона.

Ровно в полдень 6 сентября состоится сбор труппы. Художественный руководитель театра народный артист России Александр Ширвиндт расскажет о творческих планах, будущих премьерах и поздравит директора театра Сатиры Мамеда Агаева, которому 3 сентября исполнилось 60 лет.

Первая премьера «Реквием по Радамесу» намечена на 28 сентября. Этот спектакль Роман Виктюк ставит со звездами российской сцены – Ольгой Аросевой, Верой Васильевой и Еленой Образцовой. Параллельно продолжатся репетиции спектакля «Средства от наследства» по пьесе Ю. Ряшенцева и Г. Полиди по мотивам комедии Реньяра «Единственный наследник». Главную роль в этом спектакле исполнит народный артист России Федор Добронравов,

В начале ноября еще одна премьера – «Дураки» по пьесе Нила Саймона в постановке Игоря Угольникова. В ролях - Александр Олешко, Игорь Угольников, Светлана Антонова и др.

На сцене «Чердак Сатиры» Наталья Птушкина выпустит спектакль "Мои золотые рыбки".