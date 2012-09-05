Выставка работ Казимира Малевича открывается в Третьяковской галерее

Выставка живописных и графических работ Казимира Малевича, Николая Суетина, Ильи Чашника открывается сегодня в Государственной Третьяковской. Смотр носит название "…Нас будет трое…" .

По словам организаторов смотра, Лихтенштейнский фонд "Sepherot Foundation" предоставил 14 произведений Малевича / 4 живописных и 10 рисунков/, 55 работ Ильи Чашника /графика и гипсовый рельеф/ и 35 – Николая Суетина /из них 1 живопись/. В выставочной практике соединение работ этих трех мастеров стало традицией, отражающей близость их художественных установок.

Этот творческий союз сложился в Витебске: с осени 1919 года Казимир Малевич начал преподавать в Витебской Народной художественной школе, где учились Николай Суетин и Илья Чашник.

Казимир Малевич будет представлен и ранними работами, в которых заметно увлечение импрессионизмом, модерном, и поздними, в которых чувствуется его интерес к реалистической живописи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Выставка на Крымском Валу будет работать до 25 ноября.











