Рамзан Кадыров присвоил звание «Народный артист ЧР» Евгению Миронову

Рамзан Кадыров присвоил звание «Народный артист Чеченской Республики» известному актеру, художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову. Спектакль Театра Наций «Рассказы Шукшина» прошел на сцене Государственного русского драматического театра имени М. Лермонтова в Грозном.

Этим спектаклем сцена театра открыла свой 75-й театральный сезон. Гастроли Театра Наций в столице Чечни посетил и глава Республики. Рамзан Кадыров вспомнил о том, как первый Президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров однажды в Москве встретился с Евгением Мироновым и пригласил его в Грозный. Рамзан Кадыров отметил, что спустя годы, это приглашение стало возможным благодаря тому, что в Грозном появился новый Русский драматический театр. Премьеру спектакля посетили и председатель правительства ЧР Абубакар Эдельгериев, руководитель администрации главы и правительства ЧР Магомед Даудов, министр культуры ЧР Дикалу Музакаев и другие официальные лица.

Режиссер спектакля - Алвис Херманис. Спектакль «Рассказы Шукшина» — лауреат многочисленных театральных премий («Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Гвоздь сезона», «Золотой витязь»).