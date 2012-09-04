Новый музей появился в Москве в честь 200-летия победы над Наполеоном. ВИДЕО

В книге Почётных гостей нового московского Музея Отечественной войны 1812 года первым расписался председатель правительства России Дмитрий Медведев во вторник, осмотрев экспозицию.

Открытие музея приурочено к празднованию 200-летия победы над французской армией. Экспозиция, которая разместилась в специально возведенном для нее двухэтажном павильоне, рассказывает и о военных эпизодах и о жизни двух императоров - Александра Первого и Наполеона еще до того, как они встретились на поле боя.

Экспонаты естественно вписались в исторический интерьер внутреннего дворика бывшей Городской Думы. А двухэтажный павильон площадью две тысячи квадратных метров вырос, не оставив в стенах ни единого гвоздя.

"Здесь была построена специальная конструкция из металлических балок, вертикальных и горизонтальных. Мы ее между собой называли этажеркой, на которой и висит второй этаж", - рассказал президент Государственного исторического музея Александр Шкурко, передал Первый канал.

Это не временная выставка, а новый музей Отечественной войны, будет работать постоянно. И все же с некоторыми экспонатами скоро придется расстаться. Бархатная папка, расшитая золотыми нитями, через месяц вернется в МИД. В ней знаменитый Тильзитский трактат о мире 1807 года. Папка всегда закрыта, важному документу вреден яркий свет в витринах.