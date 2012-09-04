Актриса Евгения Глушенко отмечает юбилей. 4 сентября актрисе, сыгравшей несколько десятков заметных ролей в кино, исполняется 60 лет.

Евгения Глушенко редко дает интервью, не любит публичных откровений. А ее друзья говорят, что у нее удивительное чувство юмора. Глушенко сыграла несколько десятков заметных ролей в кино, в том числе в таких картинах, как «Королева Марго», «Зал ожидания», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Влюблен по собственному желанию».

Больше всего она запомнилась по фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» - эта картина принесла не только удачу в творчестве, но и в личной жизни: на съемках она познакомилась со своим будущим мужем Александром Калягиным, исполнителем главной роли Платона. В фильме «Влюблен по собственному желанию» Сергея Микаэляна Евгения Глушко снялась с неподражаемым Олегом Янковским.

Театральная карьера актрисы началась в Малом театре в роли Лизы в спектакле «Горе от ума».