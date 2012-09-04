Люди стоят в очереди, чтобы проститься с Игорем Квашой (ВИДЕО)

Люди сегодня с утра стоят в очереди, чтобы проститься с известным актером и телеведущим, народным артистом России Игорем Квашой. На Чистопрудном бульваре Москвы у театра "Современник" собрались поклонники актера, друзья, коллеги и близкие. В руках у людей цветы, а в глазах стоят слезы.

Безопасность в районе театра охраняют сотрудники полиции и ДПС. Движение пешеходов по тротуару от метро к театру затруднено.

Похоронят Игоря Квашу на Троекуровском кладбище в Москве.

"АН" сообщали, что Игорь Кваша скончался вечером 30 августа на 80-м году жизни. Актер родился 4 февраля 1933 года в Москве. В 1955 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1955 по 1957 годы — актер МХАТ имени Горького. В 1957 году Игоря Квашу пригласили в создававшийся театр "Современник". Вместе с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым они стали основателями театра.

С 1998 года Игорь Кваша вел телевизионное ток-шоу "Жди меня" на Первом канале, а с 2008 года — передачу "Невероятные истории про жизнь".