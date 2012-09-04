Сегодня стартует XV Международный фестиваль старинной музыки EARLYMUSIC

Фестиваль проходит ежегодно в начале осени в концертных залах и дворцах Санкт-Петербурга, а также в других городах России. Международный фестиваль EARLYMUSIC – уникальное событие.

Через музыку барокко, ренессанса, средневековья и классицизма в ее аутентичном исполнении он связывает современное культурное пространство России c европейскими истоками, Европу – с другими культурами: персидской, японской, османской, китайской. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре. Фестиваль представляет музыкальные традиции народов России и возрождает забытую придворную музыку XVIII века, музыку русской усадьбы. Концерт-открытие фестиваля пройдет сегодня в Государственной академической капелле. Кантаты И.С. Баха и Букстехуде прозвучат в исполнении лучшего барочного дирижера Филипп Херревеге с его Collegium Vocale Gent.