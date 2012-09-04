На 69-м Венецианском кинофестивале YouTube назвал победителя (ВИДЕО)

Короткометражный фильм «La culpa» («Вина») испанского режиссера Давид Виктори стал победителем фестиваля короткометражных фильмов Your Film Festival, организованном популярным онлайновым видеосервисом YouTube.

Победитель был назван в воскресенье, 2 сентября, в ходе Венецианского кинофестиваля. Фильм «Вина» был избран из 15 тысяч фильмов, которые принимали участие в открытом фестивале, организованном YouTube. В полуфинал попали 50 работ, которые были отобраны продюсерской компанией известных голливудских режиссеров Ридли и Тони Скоттов Scott Free Productions.

Согласно условиям киноконкурса YouTube, Дэвид Виктори получит 500 тысяч долларов, которые он потратит на реализацию своего нового проекта, а в качестве продюсеров выступят Майкл Фассбендер и Ридли Скотт.