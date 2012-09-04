В России проходят торжества в честь 200-летию Бородинской битвы

В России проходят торжества, посвященные 200-летию Бородинской битвы. В Москве сегодня будет открыта после реставрации Триумфальная арка. Начнет работу новый музей, посвященный войне 12-го года.

Посмотреть экспозицию приедут премьер Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, глава кремлевской администрации Сергей Иванов и мэр Сергей Собянин. Откроется тематическая выставка и в Лондоне, в офисе Россотрудничества, где будет представлен грандиозный макет Бородинской битвы, передает "Эхо Москвы". В нем более 20 тысяч фигурок высотой пару сантиметров. На создание модели битвы у британского энтузиаста Джерри Уэста ушло 40 лет.

В Челябинске также отпразднуют 200-летие Бородинского сражения. 16 сентября 2012 года в ПКиО им. Ю.А. Гагарина с 14-00 до 17-00 пройдет праздник "Бородинское сражение", приуроченный ко Дню Воинской Славы России - Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).

Основные мероприятия пройдут на центральной аллее парка. В программе предусмотрена торжественная часть, костюмированная постановка фрагментов битвы 200-летней давности, выступление творческих коллективов, историческая викторина и конкурсы для зрителей (стрельба из лука, метание копья).

Директор Центра историко-культурного наследия г.Челябинска Дмитрий Семёнов рассказал: "Наполеон привел к Москве свою победоносную армию и армии покоренных европейских государств, но на Бородинском поле они столкнулись со стойкостью и фантастическим мужеством российских воинов, среди которых были наши земляки - южноуральцы. Прошло 200 лет, но по всей территории Южного Урала разбросаны европейские названия - Париж, Берлин, Варна,.. - вечные свидетели героизма наших предков".

Президент РФ Владимир Путин принял участие в памятных торжествах, посвященных 200-летию Бородинской битвы, и вручил грамоты о присвоении звания "Город воинской славы" Можайску и Малоярославцу.

Фотогалерея "Аргументов недели".







