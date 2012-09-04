Москва простится сегодня с актером Игорем Квашой (ВИДЕО)

В Москве сегодня поклонники и коллеги проводят в последний путь Народного артиста России, актера, режиссера и ведущего телепередачи "Жди меня" Игоря Квашу. Гражданская панихида начнется в 10:00 в театре "Современник. В этот же день Квашу похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

"АН" сообщли, что Игорь Кваша скончался в минувший четверг на 80-м году жизни. Телеграммы соболезнований в связи с его кончиной прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Игорь Кваша родился в 1933 году в Москве. В 1955 году он окончил Школу-студию МХАТ. Карьеру начал в МХАТ им. М. Горького.

В 1957 году Квашу пригласили в создававшийся театр "Современник". Вместе с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым они стали основателями театра.

Кваша играл в спектаклях на сцене "Современника": "Вечно живые", "В поисках радости", "Голый король", "Старшая сестра", "Вишневый сад", "Крутой маршрут" и множестве других.

В качестве режиссера он поставил спектакли "Кабала святош", "Дни Турбиных", "Кот домашний средней пушистости", "Балалайкин и К?".

Кваша в кино дебютировал в 1961 году в военной "В трудный час". Телезрители помнят его по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Ребро Адама", "Человек с бульвара Капуцинов", "Сердца трёх".