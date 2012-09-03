МХТ им. Чехова открыл очередной театральный сезон (ФОТО)

Московский художественный театр имени Чехова открыл в понедельник новый 115-й сезон. Во внутреннем дворике театра собрались молодых и актеры старшего поколения. Как всегда, слышны шутки, анекдототы.

Актеры делились впечатлениям о проведенном отпуске, о съемках, о летних путешествиях. Постепенно, медленно, но уверенно все стали перекочевывать в зал. Сбор труппы провел художественный руководитель МХТ Олег Табаков.









Табаков вошел в зал под бурные аплодисменты. Худрук объявил от открытии нового театралього сезона. Олег Павлович напомнил об ушедших из жизни соратниках по творческому цеху. Зал встал. Актеры почтили коллег минутой молчания.

Табаков много рассказывал о творческих планах, о намечающихся гастролях по России и за границей. Он напомнил, что в прошлом сезоне было поставлено 9 спектаклей - больше, чем все остальные театры Москвы.

В сентябре зрителей ожидает премьера спектакля "Свидетель обвинения" по Кристи, а на Малой сцене 30 сентября - спектакль "Он в Аргентине" по пьесе Людмилы Петрушевской (режиссер Дмитрий Брусникин). В конце ноября Василий Бархатов представит свою постановку "Новые страдания юного В." Ульриха Пленцдорфа. На декабрь планируется первая часть трилогии по Сухово-Кобылину - "Свадьба Кречинского". В марте покажут вторую часть - "Дело", а в июне - заключительную "Смерть Тарелкина". Режиссер всех трех частей Виестурс Мейкшанс. Гастроли МХТ ожидаются в Екатеринбурге, Уфе, Перми, Череповце, Ереване, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астане.

Любимый худрук шутил и балагурил, срывая заслуженные аплодисменты. Олег Павлович не забыл поздравить и юбиляров с днем рождения.









Известной актрисе театра и кино Ирине Мирошнеченко вручили красивый букет цветов.

И, как обычно бывает на открытии сезона, плавно и уверенно стали собираться кучками: кто готовиться к спектаклю, кто-то отмечать открытие сезона в близлежащем кафе.

В понедельник в МХТ идет спектакль "Зойкина квартира" Кирилла Серебренникова.