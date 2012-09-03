22-летний Даниил Певцов умер в реанимации Боткинской больницы - ВИДЕО

Сын актера театра и кино Дмитрия Певцова 22-летний Даниил скончался в отделении реанимации Боткинской больницы, в ночь на 25 августа Певцов-младший получил тяжелые травмы при падении с третьего этажа.

Врачи сделали все возможное, Певцов был дважды прооперирован, однако несмотря на реанимационные мероприятия в сознание не пришел и скончался.

Накануне трагедии Даниил Певцов встречался в одном из ресторанов с бывшими одноклассниками, позже компания переместилась домой к одной из девушек. Даниил вместе с двумя приятельницами вышел курить на балкон откуда и упал вниз.