Объявлены первые хэдлайнеры фестиваля The World of Drum&Bass

Стали известны имена первых хэдлайнеров масштабного фестиваля The World of Drum&Bass «Назад в будущее», который состоится 20 октября на новой крупной площадке «А2».

Как сообщили «БалтИнфо» организаторы фестиваля, более пяти тысяч человек смогут стать свидетелями уникального шоу – диджей-сета Teebee & Calyx на 8 вертушках – от виртуозов своего дела из Норвегии и Англии, а также увидеть в работе лучшего МС в мире MC Skibadee и услышать вокальные новинки от ТС в исполнении автора. «Teebee & Calyx – это ярчайший и энергичный, отточенный до мелочей back 2 back на восьми вертушках. С каждым своим выступлением они развивают свои возможности, меняются и создают что-то новое и сумасшедшее», - рассказали устроители фестиваля.

MC Skibadee – гуру микрофона, обладатель бесчисленного количества престижных музыкальных наград, лучший Live Drum&bass MC в мире на протяжении 12 лет. «Его приезд на фестиваль символичен, ведь до этого он был в России лишь однажды – на первом The World of Drum&Bass в 2004 году», - отмечают организаторы. Третий хэдлайнер, любимчик российской публики, диджей и продюсер TC, вновь на гребне волны. Всего несколько лет назад он был одним из ключевых персонажей на drum&bass-сцене. Выпустив альбом и получив звания «Лучшего продюсера» и «Прорыв года» на ежегодной премии BBC Radio 1Xtra Drum&Bass Awards, он ушел в написание ремиксов. Но сегодня, открыв свой лейбл и выпустив несколько взрывных треков с собственным вокалом, он опять приковал внимание музыкальных экспертов. «Мы с уверенностью заявляем, что их выступление на фестивале будет настоящей бомбой! И это только малая часть гостей, которые приедут в Петербург на The World of Drum&Bass», - заключили организаторы фестиваля.