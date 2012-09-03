В Эрмитаже прошло заседание Международного Консультативного Совета

Дискуссия коснулась проблемы организации потока посетителей в туристический сезон – это общая проблема для всех больших музеев.



Высказывалось предложение о необходимости регулирования туристических групп в залах музея, а не только во входной зоне, рассказали в пресс-службе музея. Обсуждалось, что важнее для туриста, впервые пришедшего в музей, – получить общее впечатление или увидеть основные шедевры, и как соединить эти два подхода.



Как положительный момент члены Совета отметили возможность музея самостоятельно устанавливать льготные цены на билеты для различных категорий посетителей. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил, что право бесплатного посещения Эрмитажа имеют школьники и студенты (вне зависимости от гражданства), российские пенсионеры и жители блокадного Ленинграда (вне зависимости от нынешнего гражданства), право на льготный билет (дотирование льготы которого производится за счет самого музея) имеют граждане России и союзного с ней государства Белоруссии.



На заседании Консультативного совета обсуждался также вопрос о развитии сайта музея на ближайшие 5 лет. Важно – реформировать систему поиска, упростить навигацию. Также обсуждался вопрос о возможности просмотра на сайте большего числа оцифрованных изображений произведений искусства. Сейчас в эрмитажной цифровой коллекции около двадцати тысяч экспонатов. Предполагается работа по взаимодействию с социальными сетями, координация информации с мобильными устройствами и информационными киосками музея.



М.Б. Пиотровский рассказал о представлении эрмитажных картин, посвященных сражениям войны 1812 года, в связи с 200-летнем юбилеем этого события. Батальные картины выставляются в рамках проекта по календарному принципу – к датам изображенных на них сражений, что было признано членами Совета музейным новшеством.