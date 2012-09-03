Свадебные платья, в которых выходили замуж самые богатые невесты - ФОТО

В рейтинге "АН" предлагают вниманию читателей семь лучших свадебных платьев, одетых знаменитыми и богатыми невестами на торжество. Платья не только восхитительны и оригинальны, они и стоят целое состояние.

Наряды знаменитостей не только восхитительны, оригинальны и выдержаны в прекрасном стиле, они к тому же стоят целое состояние.

На первом месте актриса Рене Зеллвегер, брак с кантри-певцом Кенни Чесни был недолгим, но элегантное облегающее платье Рене Зеллвегер без бретелек цвета слоновой кости вошло в историю как одно из лучших свадебных платьев знаменитостей.









На втором месте коллега Рене - актриса Сандра Баллок, вышедшая замуж в платье от венесуэльского дизайнера Анхеля Санчеса (Angel Sanchez). Белое кружевное платье старинного фасона представляло собой воплощение элегантности и тонкого вкуса.









Мелания Кнаусс-Трамп - очередная жена миллиардера Дональда Трампа - выбрала свадебный наряд от Кристиан Диор стоимостью около 100 тысяч долларов. Знаменитый модный дом создал для Мелании приталенное белоснежное платье без бретелек, пятиметровый шлейф которого весил больше 20 кг. Наряд Мелании на третьем месте.









На четвертом месте любимая дочь покойного кинопродюсера Аарона Спеллинга, Тори Спеллинг, звезда многих молодежных сериалов.









Бывшая жена Брюса Уиллиса актриса Деми Мур в сентябре 2005 года стала миссис Катчер. Платье белого цвета от дизайнера Жанны Ланвин (Jeanne Lanvin) было воплощением ее женственности. Впрочем, это не спасло Деми от развода с Эштоном Катчером.









Свадьба Дженнифер Энистон и Бреда Питта, под венец Энистон отправилась в подвенечном платье Джен. Сделанное из белого тюля, декорированное крошечными жемчужинами, платье было разработано модным дизайнером Лоуренсом Стилем (Lawrence Steele). У наряда грустная судьба: спустя пять лет Дженнифер, после развода с Питтом, сожгла его.









Экс-солистка группы No doubt – Гвен Стефани - на седьмом месте рейтинга. Ее умопомрачительное платье сливочного оттенка с плавным переходом в розово-алый оставило след в истории свадебной моды. Платье было сшито Джоном Гальяно (John Galliano).