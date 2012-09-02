Джордж Майкл возобновляет свой тур (ВИДЕО)
2 сентября 2012, 20:57 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
Джордж Майкл возобновляет свой тур, который ему пришлось прервать в 2011 году из-за воспаления легких.
Вначале певец не обратил внимание на недомогание, которое перешло в серьезное заболевание: «Я сам не заметил, как моя жизнь оказалась в опасности», - заявил 49-летний певец в интервью австрийской газете «Kurier». Кстати, свой тур он возобновит в следующий вторник с концертом в Вене.
«Что я больше всего помню: это страшное чувство вины за то, что мои родные, друзья и мой друг Фади страдали из-за меня», - поделился артист.
Напомним, что в ноябре прошлого года Джордж Майкл с тяжелой пневмонией пролежал несколько дней в коме, после чего несколько недель провёл в реанимации.