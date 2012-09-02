Празднование Дня города Москвы в воскресенье: интеллектуалам и театралам

В Москве продолжаются мероприятия, посвящённые Дню города, празднование которого начаты накануне. В программе второго дня - праздники для всей семьи, театральные программы, джазовые концерты, творчество и игры.

На Пушкинской площади пройдет "Марафон Класс-Концертов" - это собрание самых остроумных "капустников" главных театральных институтов Москвы. Впервые шедевры театральной кухни выносятся на суд самой неподготовленной публики.

Здесь же на Пушкинской площади будет представлена хоровая программа "Москва, поющая хором", в которой выступят Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, Капелла Вадима Судакова, Московский камерный хор Владимира Минина, Мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина и ансамбль "Благовест".

Попурри из самых интересных постановок прославленного хора театра "Геликон-Опера" закрывает театральную программу Пушкинской площади, посвященную Дню города Москвы, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Весь день по Камергерскому переулку будет разъезжать "Фурка с фортепьяно" и четырьмя студентами Школы-студии, исполняющими романсы начала XX века, она будет своеобразным рефреном происходящим в переулке перфомансам и постановкам студентов Школы-Студии МХАТ.

Старейший московский международный фестиваль "Урожай" развернется на крыше галереи Artplay и представит артистов из 5 стран. Ярмарка хэндмейда, диджей-сеты, театр огненного шоу - все это на самой большой открытой крыше города.

На проспекте Сахарова продолжится Московский карнавал и танцевальный марафон, вдохновленные культурой Латинской Америки, Европы и Азии. В празднике примут участие лучшие танцевальные коллективы Москвы, уличные театры из разных уголков России и просто активные горожане.

На Покровском бульваре всех ждет сеанс одновременной игры в шахматы, а также шашки, домино, нарды и всевозможные настольные игры, в том числе и исторические, и стратегии, — в виде фестивалей, мастер-классов и турниров. Есть здесь и детская зона с конструкторами, паззлами и головоломками.

В парке "Таганский" сегодня посетители могут стать зрителями "Фестиваля историй". Серию коротких спектаклей для детей и взрослых исполнят московские артисты из Театра Олега Табакова, Театра.doc, Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. В Шатре историй публике представят спектакли театрального центра имени Вс.Мейерхольда.

В дальнем углу парка будет установлен шатёр "Паук" для "Игры в классики.doc": в этой программе артисты "Театр.doc" и Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина будут пересказывать школьникам литературные шедевры из школьной программы и рассказывать об их авторах. В заключении фестиваля будет показан спектакль по англосаксонскому эпосу "Беовульф" в исполнении датчан Йеспера ля Кур Андресена и Троэлса Кирка Айсинга. Спектакль идет с синхронным переводом.

В воскресенье также на Поклонной горе, на главной аллее Парка Победы, продолжится Фестиваль фестивалей Москвы - двухдневный парад самых интересных музыкальных событий России. Программы продолжатся и во всех городских парках.

Праздник в городе вновь начнется с полудня и продолжится до позднего вечера.