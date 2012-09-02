Накануне празднования 865-летия столицы, у москвичей появилась уникальная возможность побывать на 20-ти предприятиях города, некоторые из которых стали одновременно и площадками для экспозиции работ современных художников.

На территории Всероссийского НИИ металлургического машиностроения открыта небольшая выставка начинающих художников "Сталкер".

Пластиковые подносы, образующие собой Ленту Мебиуса; Избушка на курьих ножках - синтез охотничьего лабаза и обычной торговой палатки; розовые плюшевые рыбки догоняют акулу... А мусорный бак одновременно пугает и смешит человеческими ступнями, ладонями и лицом.

О том, что экскурсия начинается, посетителей - а накануне их побывало здесь более двухсот - извещает старый фабричный гудок, отреставрированный одним из художников.

Впрочем, главное в этой выставке под говорящим названием "Сталкер" - территория, на которой она расположилась. ВНИИМЕТМАШ - предприятие, производящее всевозможное оборудование, например, необходимые Москве снегосплавные пункты, а также некоторые детали для самолета "Сухой Суперджет". Сама возможность посмотреть на такую действующую промзону изнутри, что называется, человеку с улицы - уже целое событие, утверждает ТВЦ. В рамках праздничной акции "День без турникетов" свои двери для посетителей открыли более 20 столичных предприятий.

- Эти предприятия для нас интересны как налогоплательщики, как создающие рабочие места. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы москвичи знали о том, что они существуют, чем они занимаются, и, может быть, заинтересовались бы и работой на этих предприятиях, - отметил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

В будущем подобные дни открытых дверей регулярными.