В Новой Голландии пройдет праздник в честь начала учебного года

1 сентября школы вновь откроют свои двери, символизируя начало нового учебного года. Петербургские школьники смогут отпраздновать День знаний ярко и незабываемо. После традиционных школьных линеек их ждут на территории Новой Голландии, где будет организован фестиваль для детей и родителей «Школа юных капитанов».



Фестиваль позволит школьникам принять участие в самом настоящем морском приключении. Каждый гость сможет найти для себя занятие по душе. На территории новой Голландии разместится сразу несколько островков, предлагающих объединить игру и интеллектуальную деятельность.



Одной из самых интересных площадок обещает стать так называемый «Остров муз». «Дети вместе с музыкальной группой Autobus Band будут исполнять весёлую инструментальную музыку, поучаствовать в оркестре смогут все желающие — даже те, кто никогда не держал музыкальный инструмент в руках», - отмечают организаторы мероприятия.



Остров «Иностранный легион» будет в свою очередь посвящён изучению английского языка. Образовательный процесс пройдёт в рамках заявленной морской тематики праздника весело и неформально.



В «Гавани мастеров» дети смогут проявить свои творческие навыки в традиционных мастер-классах, в «Бухте изобилия» приготовить замысловатое «морское» блюдо, а на «Утёсе Книжном» придумать собственное стихотворение. Для организации подвижных игр специально будет создана площадка «Бухта Барахта».

Праздник пройдёт 1 сентября с 14:00 до 18:00.