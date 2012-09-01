Адмиралтейский оркестр ЗВО примет участие в фестивале военных оркестров

По приглашению Швейцарского правительства Адмиралтейский оркестр Западного военного округа (ЗВО) впервые примет участие в Ежегодном Международном фестивале военных оркестров, который пройдет в Швейцарском городе Аванш.

Об этом «БалтИнфо» рассказали в пресс-службе ЗВО. В течение недели с 3 по 10 сентября лучшие военные коллективы из России, Голландии, Франции, Шотландии, Германии, Польши и Швейцарии представят Европе своё мастерство, исполнив лучшие произведения. В репертуар включены не только военные марши, но и произведения классической музыки. Старейший военно-музыкальный коллектив России Адмиралтейский оркестр Западного военного округа, история которого восходит к времени Петра I, исполнит лучшие образцы русской классической и военной музыки, среди которых старинный марш Саратовского полка, яблочко и попурри на тему русских песен.

На протяжении более двадцати лет Адмиралтейский оркестр Западного военного округа объехал всю Европу. В лучших концертных залах Старого света российским военным музыкантам рукоплескали восторженные зрители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Швеции и Швейцарии.