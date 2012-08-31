В Венеции фильм ''Измена'' Серебренникова сравнили с драмой Шекспира

На Международном фестивале в Венеции Россию в конкурсной программе представил фильм Кирилла Серебренникова "Измена". Показ состоялся накануне поздно вечером в Большом зале Дворца кино на острове Лидо.

"Напряжённая драма шекспировского масштаба" - такую оценку дали участники кинофестиваля "Измене". Критики, посмотревшие картину Серебренникова днём ранее в рамках показа для прессы, также встретили работу российского режиссера благожелательно, передает "Вести ФМ".

В борьбе за "Золотого льва Святого Марка" у российского фильма сильные соперники. В основном конкурсе заявлены работы Брайана де Пальмы, Такеши Китано, Терренса Малика и других знаменитостей.

Победитель станет известен 8 сентября.

"АН" сообщали, что одну из ролей в "Измене" сыграла Альбина Джанабаева.