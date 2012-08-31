Названа причина смерти сына Сильвестра Сталлоне

Причиной смерти сына знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталонне Сэйджа Сталлоне, стал атеросклероз. Семья Сталлоне была оповещена о результатах вскрытия. Об этом сообщил лейтенант Фрэд Коррал, коронер, расследовавший причины смерти.

Напомним, 36-летний сын звезды Голливуда был обнаружен мертвым в своем доме в Голливуде 13 июля. Признаков насильственной смерти на теле Сэйджа не обнаружено. Полиция не обнаружила в доме какие-либо наркотические вещества, кроме обезболивающих таблеток.

Бывшая жена Сильверста Сталлоне - мать умершего Сэйджа - Саша Чак говорила, что незадолго до смерти ее 36-летний сын Сэйдж Сталлоне побывал у стоматолога.

Дантист за один прием удалил молодому человеку пять зубов. Бывшая жена звезды Голливуда сказала, что после операции у Сэйджа страшно болели челюсти.

В США «желтая» пресса спекулировала относительно внезапной смерти Сэйджа. Сильвестр Сталлоне призвал «прекратить сомнительного рода публикации» о том, что его сын якобы употреблял наркотики.

Сэйдж был старшим сыном Сталлоне. Он был актёром, режиссёром и кинопродюсером. В кино Сэйдж дебютировал в 1990 году, снявшись в фильме «Рокки-5», где главную роль играет Сталонне-старший.