Актер Игорь Кваша будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы

Известный актер и ведущий передачи «Жди меня» Игорь Кваша будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы 4 сентября. Церемония прощания состоится в этот день в театре «Современник».

Народный артист России Игорь Кваша скончался в четверг, 30 августа, на 80-м году жизни.

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве. В 1955-м он окончил школу-студию МХАТ и стал играть в театре. С 1957-го Кваша работал в «Современнике», одним из основателей которого был он сам. Известен актёр и по работе в кино. Незабываемы его роли в фильмах: «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сердца трёх». Всего на его счету более 50 ролей.

Коллеги и поклонники Кваши скорбят о нем. Свои соболезнования родным и близким актера выразили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своей телеграмме написал: «Ушел из жизни замечательный актер и режиссер, внесший большой вклад в развитие отечественного театра и кино…». Министр культуры Владимир Мединский направил соболезнования в адрес театра «Современник».