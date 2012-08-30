Прощание с Игорем Квашой пройдет 4 сентября

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Игорем Квашой состоится во вторник, 4 сентября, на основной сцене театра "Современник". Начало церемонии в 10.00 мск. Похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище, передает Первый канал.

Знаменитый актер и ведущий телепередачи "Жди меня" Игорь Кваша скончался в четверг, 30 августа, на 80-м году жизни. Игорь Кваша родился в 1933 году в Москве. В 1955 году он окончил Школу-студию МХАТ. Карьеру начал в МХАТа им. М. Горького. В 1957 году Квашу пригласили в создававшийся театр "Современник". Вместе с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым они стали основателями театра.

Кваша играл в спектаклях на сцене "Современника": "Вечно живые", "В поисках радости", "Голый король", "Старшая сестра", "Вишневый сад", "Крутой маршрут" и множестве других.

В качестве режиссера он поставил спектакли "Кабала святош", "Дни Турбиных", "Кот домашний средней пушистости", "Балалайкин и К?".

Кваша в кино дебютировал в 1961 году в военной "В трудный час". Телезрители помнят его по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Ребро Адама", "Человек с бульвара Капуцинов", "Сердца трёх"

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