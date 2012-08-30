Кобзон: Кваша был близким и родным для миллионов людей

Россияне потрясены смертью известного актера и ведущего телепрограммы "Жди меня" Игоря Кваши. Народный артист России Иосиф Кобзон сказал, что из жизни ушел замечательный человек и артист, великолепный друг.

По словам Кобзона, Кваша был близким и родным для миллионов телезрителей - не зря телевидение доверило актеру театра "Современник" вести передачу на телевидении "Жди меня". "Мы скорбим вместе с его семьей. Со всеми, кто любил его. Низкий поклон его светлой памяти", - сказал Иосиф Кобзон.

Народная артистка СССР Инна Чурикова сказала про коллегу: "Игорь был достойнейшим человеком, высокой пробы. И поэтому он был замечательным актером. Если мы говорим о тех, кто является гражданином Отечества, то вот он был гражданином Отечества. Очень горько, не представляю еще реально этой потери".

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров вспоминает, каким он видел ослепительные спектакли молодого "Современника" Игоря Кваши.

Соболезнования родным и близким Игоря Кваши выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведеы, мэр Москвы Сергей Собянин.

"АН" сообщали, что Игорь Кваша скончался 30 августа в 17:00.