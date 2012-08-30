В Москве скончался народный артист России Игорь Кваша

В Москве скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино, телеведущий Игорь Кваша.

Актер ушел из жизни 30 августа в 17:00.

Кваша играл в "Современнике" с момента основания театра и до последних дней жизни. Вел ток-шоу на Первом канале "Жди меня".

О дате и месте похорон актера будет сообщено дополнительно.

Игорь Кваша родился в 1933 году в Москве. В 1955 году он окончил Школу-студию МХАТ. Карьеру начал в МХАТа им. М. Горького.

В 1957 году Квашу пригласили в создававшийся театр "Современник". Вместе с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым они стали основателями театра.

Кваша играл в спектаклях на сцене "Современника": "Вечно живые", "В поисках радости", "Голый король", "Старшая сестра", "Вишневый сад", "Крутой маршрут" и множестве других.

В качестве режиссера он поставил спектакли "Кабала святош", "Дни Турбиных", "Кот домашний средней пушистости", "Балалайкин и К?".

Кваша в кино дебютировал в 1961 году в военной "В трудный час". Телезрители помнят его по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Ребро Адама", "Человек с бульвара Капуцинов", "Сердца трёх".