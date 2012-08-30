Петербуржцы стали победителями 65-й международного конкурса «Кубок мира»

В итальянском городе Сполето подвели итоги 65-ого Чемпионата мира среди аккордеонистов. Победителями стали пятеро молодых людей из Санкт-Петербурга, завоевав I место и став лауреатами престижного конкурса.



Ансамбль состоит из выпускников Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Ребята изящно совмещают классическую и современную музыку, исполняя свои произведения на народных инструментах. В качестве репетиционной базы администрация Адмиралтейского района выделила коллективу время и место в Доме молодежи «Рекорд».



«Я рад, что в нашем Доме молодежи репетируют такие одаренные ребята. От всей души поздравляю ансамбль и его руководителя с победой на конкурсе и желаю новых побед», - отметил в своем поздравлении глава Адмиралтейского района Николай Линченко.



С творчеством ансамбля «Esse quintet» жители Адмиралтейского района знакомы уже давно. Ансамбль является частым музыкальным гостем на праздничных мероприятиях района.