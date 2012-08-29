Кинорежиссер Леонид Головня скончался в Мадриде

Скончался советский кинорежиссер и сценарист Леонид Головня. Головня ушел из жизни во вторник, 28 августа, в возрасте 73 лет в Испании, где жил последние годы. О смерти режиссера сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Кремация состоится вечером в среду в Мадриде. Дата и формат прощания с режиссером в Москве уточняются. Леонид Головня снял игровые фильмы: «Один», «Эхо далеких снегов», «Конец Любавиных», «Матерь человеческая», «Вишневый омут». В 2012 году работал над фильмом по книге «Вкус лимона».

Леонид Головня родился 18 июля 1939 года. Он окончил географический факультет МГУ (1961), затем - режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Дзигана). С 1966 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм».

Режиссер был одним из основателей творческого Совета кинообъединения «Паритет» при Кинофонде России и членом Международного Фонда радио и телевизионных продюсеров (Нью-Йорк).