Фильм «Анатомия ТАТУ» запретили к показу на телевидении

Известный режиссер Виталий Манский в среду сообщил о запрете на показ его фильма «Анатомия ТАТУ», который должен был выйти в эфир телеканала «Культура» 4 сентября.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», был принят Госдумой в декабре 2010 года и вступает в силу 1 сентября. Манский рассказал, что руководство канала объяснило свое решение соблюдением закона о защите детей от вредной информации.

По словам Манского, документальный фильм «Анатомия ТАТУ» планировалось показать в рамках программы «Смотрим. Обсуждаем». Переговоры шли все лето, обо всем договорились - программа идет после 23:00. «Анатомия ТАТУ» - документальная лента, рассказывающая о туре группы «ТАТУ» по США. В фильме участвуют сами солистки группы - Юля Волкова и Лена Катина, а также их продюсер Иван Шаповалов.

Закон, на который ссылается телеканал, предусматривает ряд мер по защите ребенка от распространения печатной продукции, а также аудио- и видеоматериалов порнографического содержания, в том числе в форме пропаганды. Также устанавливаются нормативы распространения визуальной продукции, не рекомендуемой для просмотра детей в возрасте до 18 лет, в виде снабжения ее специальными информационными знаками - маркировкой «6+», «12+», «16+» и «18+».