В Италии сегодня открывается 69-й Международный Венецианский кинофестиваль. Ровно 80 лет назад, в 1932 году, состоялось его первое открытие. Программа фестиваля начнется “Изменой” Кирилла Серебренникова.

Почти во всех фестивальных программах этого года присутствуют российские фильмы. Так, фантастическая картина Алексея Балабанова «Я тоже хочу» будет показана в параллельной программе «Горизонты», во внеконкурсную попала документальная лента Любови Аргус «Антон тут рядом», рассказывающая о судьбе мальчика-аутиста.

У кинофестиваля - новый директор Альберто Барбера, который сменил Марко Мюллера.

Барбера в послании гостям отметил быстро меняющуюся роль кинематографа в мире коммерческого шоу-бизнеса и необходимость для фестиваля реагировать на эти перемены. В первую очередь, считает он, нужно модернизировать архаичное обустройство: в ближайшие два-три года построить фестивальный центр со всей необходимой инфраструктурой. Директор подчеркнул, что конкурс возвращается к своим принципам представлять не только ожидаемые авторские имена, но и фильмы малоизвестных режиссеров из стран, где нет развитого кинопроизводства, и выразил надежду, что гостей ожидают сюрпризы. В этом году в программе Венецианского кинофестиваля фигурируют картины из Непала, Филиппин, Гватемалы и даже Саудовской Аравии, где кинотеатры вообще запрещены.

За двенадцать дней Венецианский фестиваль обещает показать 50 мировых премьер и 29 реставрированных архивных картин. Больше всего фильмов из Франции (25), Италии (22) и США (16).

В этом году в конкуре участвуют 18 картин. Ким Ки Дук представит фильм «Пьета» - историю бандита, неожиданно обретающего и теряющего родного человека. Теренс Малик привез ленту «К чуду», Такеши Китано - новый боевик, Брайан де Пальма - эротический триллер «Страсть», Марко Белоккьо - драму об эвтаназии.

Кстати, некоторые фильмы фестиваля смогут увидеть зрители по всему миру: специально для них открыт так называемый виртуальный кинозал в Интернете.