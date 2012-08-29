Выставка, посвященная семье Траугот, открывается в Петербурге

Сегодня в 16.00 МСК в Мраморном дворце состоится открытие выставки «Семья Траугот», сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе Русского музея.

На выставке будет показано творчество удивительной петербургской семьи Траугот - около 200 работ четырех художников: отца семейства Георгия Траугота, его жены Веры Яновой и сыновей Александра и Валерия.



«Знаменитая аббревиатура Г.А.В. Траугот хорошо известна всем любителям книжной графики, однако на выставке в Русском музее все члены этого поистине «художественного объединения» будут представлены станковыми работами в области живописи, графики, фарфора и скульптуры. Выставка очень петербургская, ведь большинство работ всех ее авторов демонстрирует всеобъемлющую любовь к городу, в котором прошла жизнь всей семьи», - рассказали в Русском музее.

Как отмечают организаторы, выставка также уникальна тем, что практически все демонстрирующиеся работы — из семейного собрания, а многие, как например творчество Веры Яновой, вообще впервые показываются широкому зрителю.

На выставке будет присутствовать последний из членов этой творческой плеяды – Александр Траугот.