Музыкальный подарок от Юрия Валова. Лучший город Земли: Москва или Нью-Йорк?

"Каждый кулик свое поле хвалит…" - отсюда, наверное, столько песенных признаний в любви городам…

В 1964 году Муслим Магомаев выпустил супер-хит "Лучший город Земли" (музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева). Бабаджанян явно "тащился" на твисте, и этот хит - твист "по всем правилам".

Муслим Магомаев - Лучший город Земли

Песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» была написана для одноименного фильма Мартина Скорсезе композитором Джоном Кэндером и автором стихов Фредом Эббом.

В фильме ее спела Лайза Миннелли. Однако супер-хитом и практически гимном Нью-Йорка песня стала после того, как ее исполнил Фрэнк Синатра.

New York, New York (Frank Sinatra)

