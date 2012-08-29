Музыкальный подарок от Юрия Валова. Лучший город Земли: Москва или Нью-Йорк?
29 августа 2012, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
"Каждый кулик свое поле хвалит…" - отсюда, наверное, столько песенных признаний в любви городам…
В 1964 году Муслим Магомаев выпустил супер-хит "Лучший город Земли" (музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева). Бабаджанян явно "тащился" на твисте, и этот хит - твист "по всем правилам".
Муслим Магомаев - Лучший город Земли
Песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» была написана для одноименного фильма Мартина Скорсезе композитором Джоном Кэндером и автором стихов Фредом Эббом.
В фильме ее спела Лайза Миннелли. Однако супер-хитом и практически гимном Нью-Йорка песня стала после того, как ее исполнил Фрэнк Синатра.
New York, New York (Frank Sinatra)