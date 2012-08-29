Буэнос-Айрес признал россиян лучшей иностранной парой, танцующей танго

Российские танцоры Дмитрий Васин и Таисия Фененкова признаны лучшей иностранной парой 10-го Чемпионата мира по танго, завершившегося накануне в аргентинской столице - Буэнос-Айресе.

Наша пара заняла девятое место в категории "сценического танго" и пятое — в разряде салонного. Первое место заняла аргентинская пара Кристиан Соса и Мария Ноэль Сиуто.



В конкурсе участвовали почти 500 пар. А на улицах столицы Аргентины несколько недель проходили концерты и мастер-классы. Всего фестиваль танго посетили около полумиллиона человек. Из них 70 тысяч — туристы, значительная часть которых приехали в Буэнос-Айрес специально для того, чтобы попасть на фестиваль и чемпионат, сообщают «Вести».

Чемпионат традиционно проводится по двум категориям: салонное и сценическое танго. Салонное танго ближе к истокам. Это классический вид танца, который зародился в портовом районе Буэнос-Айреса в начале XX века.



Поначалу танго было танцем двух мужчин. Под различные ритмы, попавшие в Буэнос-Айрес из разных уголков мира, они танцевали, ожидая своей очереди в домах терпимости. Впоследствии танго стало танцем мужчины и женщины, олицетворением страсти и тоски одновременно.



Сценическое танго предоставляет исполнителям большую свободу движения, поскольку сочетает в себе детали салонного танго с элементами акробатики и других танцев.



