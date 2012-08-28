В Москве скончался известный мультипликатор, один из создателей мультфильмов "Кто сказал мяу" и "Крокодил Гена" Павел Петров. Аниматор ушел из жизни на 76-м году жизни. Прощание с Павлом Ивановичем Петровым состоится 31 августа 2012 года. Кремация тела пройдет на Хованском кладбище.

Павел Петров окончил курсы художников-аниматоров при "Союзмультфильме" в 1956 году. В качестве аниматора он работал над более чем полутора десятками фильмов. Среди них — "Краса ненаглядная", "Конец Черной Топи", "Клубок", "Шапокляк", "Бабушкин зонтик", "Шиворот-навыворот" и "Кто ж такие птички". В 1972 году перешёл с "Союзмультфильма" на "Мульттелефильм", и трудился там до момента ликвидации студии в 1995 году. Участвовал в кукольном мультпроизводстве в Туркмении.

В качестве художника-постановщика Павел Петров дебютировал картине "Дядюшка Ау в городе".

Павел Петров писал художественную прозу, публиковался в альманахе "Зеркала", сборнике "Нестройные голоса", литературном журнале "Наша улица".

В последние годы он работал над воспоминаниями "Арбатский декамерон", посвященными Объединению кукольных фильмов "Союзмультфильма".